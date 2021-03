Umaque transportava minério tombou na, no km 46, em, na Região Central de Minas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor ficou preso nas ferragens e está sendo resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

A via foi interditada nos dois sentidos e vai ser liberada assim que a vítima for retirada do local e transportada para o hospital mais próximo.