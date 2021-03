Profissionais de saúde acima de 18 anos vão receber vacina em Alfenas

Profissionais da saúde acima de 18 anos serão vacinados em Alfenas (foto: Gilson Leite/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas , vai começar nesta sexta-feira (5/3) acontra aos profissionais de saúde acima de 18 anos. A Secretária de Saúde também segue com ade idosos acima de 85 anos.

De acordo com a prefeitura, todas as pessoas que atuam em serviço de assistência à saúde podem receber a vacina contra o novo coronavírus como médicos, enfermeiros, nutricionistas, biólogos, biomédicos, entre outros. “A prefeitura exige que a pessoa comprove o trabalho e na hora da vacinação será exigido o cartão do SUS, CPF e carteira de Registro Profissional ativa ou diploma mais comprovante de atuação na área”, afirma assessoria de imprensa.

A notícia gerou repercussão na cidade. “Precisam rever essa escala aí, idosos, pessoas com comorbidades, professores e muitos dessa lista nem atuam em linha de frente nem em pesquisas da doença e vão vacinar? Começou furar fila!”, disse moradora nas redes sociais.

Já outros moradores apoiaram o processo de imunização na cidade. “Parabéns. Alfenas é uma cidade polo, referência regional em saúde. Os serviços de saúde, particulares ou públicos são o eixo econômico da cidade e atendem pessoas de várias outras cidades. Estratégia muito boa, para as circunstâncias locais”, ressalta.

A prefeitura também segue com a vacinação de idosos. A partir desta sexta-feira (5/3), a vacinação vai contemplar pessoas com mais de 85 anos na cidade.

Alfenas soma 4.133 casos confirmados de COVID-19, sendo 93 mortes confirmadas pela doença.