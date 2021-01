Polêmica: cuidadora terapêutica e instrutora de autoescola é vacinada em MG

Cuidadora terapêutica e instrutora de autoescola é vacina em Alfenas (foto: Reprodução Internet)

Uma cuidadora de uma residência terapêutica e instrutora de autoescola em Alfenas, no Sul de Minas, recebeu a primeira dose da vacina. O fato gerou polêmica na cidade.

Delvia Lopes, de 51 anos, trabalha como cuidadora em uma residência terapêutica e também é instrutora em uma autoescola da cidade. Ela foi uma das que recebeu a primeira dose da CoronaVac e o fato gerou polêmica em Alfenas. “No meio do caos a gente vê quem aprendeu com a pandemia e quem dela tira o seu: salve-se quem puder”, disse moradora nas redes sociais.

Por telefone, Delvia explicou que faz parte da lista de prioridades do Ministério da Saúde. “Afoi causada porque o pessoal só me conhece como instrutora da autoescola. Poucos sabem que também sou cuidadora”, explicou cuidadora.

Alfenas recebeu 766 vacinas nesse primeiro lote. A primeira a receber a CoronaVac no Sul de Minas, foi a técnica em enfermagem, Adriana Aparecida de Souza, de 46 anos, na última terça-feira (20/01). Ela trabalha na linha de frente em combate à COVID-19 desde o início da pandemia na Santa Casa de Alfenas.

“São poucas vacinas, são 766, que serão aplicadas, obrigatoriamente, pelo protocolo do Ministério da Saúde aos profissionais que estão na linha da frente. Essas pessoas não temeram a vida para salvar as pessoas e correram risco. Doaram seu tempo para defender a vida”, afirmou prefeito Luiz Antônio da Silva (PT), no dia do ato simbólico.

A Secretária de Saúde explicou que os 37 profissionais que trabalham nas residências terapêuticas foram vacinados. “Como segue o protocolo do Ministério da Saúde, nós vacinamos todos os nossos profissionais da linha de frente da Santa Casa e do Hospital Imesa, do Lar São Vicente, das residências terapêuticas, aí a Delvia entra, e os profissionais da Clínica Neuro Psiquiátrica (Bagé). Nós estamos seguindo religiosamente e rigorosamente, o protocolo estabelecido”, diz Deyv Cabral de Assis, secretária de Saúde.

Mas os internos do Lar São Vicente, do Bagé e os moradores das residências terapêuticas forma excluídos do grupo prioritário e não receberam a primeira dose da vacina.

“Por conta da quantidade de doses, porque isso também está no protocolo, então, esse grupo vai ser vacinado assim que a gente receber a segunda remessa da vacina”. ressalta.

A secretária ainda informou que a vacinação com o primeiro lote foi encerrada nessa quinta-feira (21/01). Para mais esclarecimentos, a prefeitura vai disponibilizar ao Ministério Público um documento com os nomes de todas as pessoas vacinadas. “Inclusive com número de documento das que que receberam a primeira dose do imunizante, o que não é uma exigência do órgão, mas para dar conhecimento à promotoria de todas as pessoas que foram vacinadas”, afirma.