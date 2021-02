COVID-19: Sul de Minas recebe nova remessa da vacina contra a doença

Novas doses chegam no Sul de Minas para idosos e profissionais da saúde (foto: Superintendência Regional de Alfenas/divulgação)

recebeu nesta sexta-feira (26/2) uma novade vacinas contra a. Os imunizantes chegaram no aeroporto depara serem distribuídas para as Superintendências Regionais de Saúde da região.

As doses CoronaVac e AstraZeneca serão entregues em Passos, Pouso Alegre e Varginha para serem distribuídas aos municípios de cada regional na próxima segunda-feira (1/3).

Segundo o Governo do Estado, nessa remessa são 220 mil doses da vacina de Oxford (AstraZeneca/ Fiocruz), que devem ser todas aplicadas e 137.400 da CoronaVac, do Instituto Butantan, para serem divididas em duas doses. Os imunizantes são restritos para idosos acima de 80 anos e trabalhadores da saúde.

Até o momento, as cidades do Sul de Minas já aplicaram 111.427 doses da vacina. “A Prefeitura de Varginha alerta para que a população mantenha os cuidados básicos da prevenção. O momento é de máxima cautela devido à nova variante do vírus que está circulando no Brasil”, alerta assessoria de imprensa.