Idosos e funcionários de asilo que teve surto de COVID em MG são vacinados

Idosos e funcionários de asilo que sofreu surto foram imunizados (foto: Lar São Vicente de Paulo de Alfenas/divulgação)

Idosos e funcionários do, em Alfenas, no Sul de Minas, foram imunizados com a vacina. O local já sofreuda doença e 20 idosos morreram por complicações do novo. No total, 116 idosos e 69 funcionários do Lar São Vicente receberam a primeira dose da vacina

De acordo com a diretoria do asilo, 40 funcionários, ligados diretamente com os idosos, receberam a primeira dose da CoronaVac há cerca de 15 dias. E nesta terça-feira (2/2), os demais funcionários e todos os 116 moradores da instituição foram vacinados

No local, 110 idosos e 29 funcionários testaram positivo para a doença (foto: Lar São Vicente de Paulo de Alfenas/divulgação)

“Em meado de 2020, nossa instituição sofreu drasticamente com o, momento em que perdemos muitos idosos, idosos queridos e amados por nós. Sofremos retaliações e acusações injustas, mas também recebemos muito carinho e apoio. Tivemos ao nosso lado pessoas anônimas e pessoas públicas que lutaram muito por nós”, explica nota enviada pela diretoria do asilo.

116 e 69 funcionários receberam a primeira dose da vacina CoronaVac. (foto: Lar São Vicente de Paulo de Alfenas/divulgação)

Em julho do ano passado, 110 idosos e 29 funcionários testaram positivo para o novo coronavírus, sendo que 17 morreram e outros três faleceram meses depois em decorrência da doença. “Foi o tão sonhado momento: sim, nossos idosos e funcionários foram vacinados contra, 100% da instituição imunizada”, ressalta outro trecho da nota.

Alfenas segue com 3.668 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 79 mortes confirmadas pela doença.