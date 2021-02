COVID-19: Cidades do Leste de Minas registram 17 mortes nesta terça-feira

O Hospital Bom Samaritano, de Governador Valadares, recebe pacientes da COVID-19 para tratamento em leitos UTI SUS (foto: Divulgação HBS)









Em Governador Valadares, o número de casos confirmados de COVID-19 desde março é de 14.570, com 514 mortes. No boletim epidemiológico desta terça-feira também estão registradas 52 mortes sob investigação. São de pessoas que estavam internadas com todos os sintomas da COVID-19, mas a testagem ainda aguarda resultado da Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte.





A ocupação de leitos UTI COVID-19 em Governador Valadares nos hospitais particulares permanece inalterada e com a marca de 100%. Na rede pública, que atende os pacientes pelo SUS, a ocupação está em 71%.





Nos hospitais da rede pública, 13 pacientes de Governador Valadares estão internados em leitos UTI COVID-19. Outros 28 pacientes vindos de cidades da região ocupam leitos UTI COVID-19 SUS no Hospital Municipal e no Hospital Bom Samaritano.

Asnas principais cidades do Leste de Minas atingiram um número expressivo nesta terça-feira (02/02).registrou oito mortes pela doença. Emforam seis mortes registradas no boletim epidemiológico. Timóteo, com duas mortes, e Coronel Fabriciano, com uma morte, fecharam o desconfortável balanço de mortes por COVID-19 do dia.