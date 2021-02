COVID-19: Principais cidades do Leste de MG recebem vacinas para 2ª dose

As vacinas chegaram em Governador Valadares no aeroporto Aeroporto Coronel Altino Machado e foram entregue à Superintendência Regional de Saúde (foto: Divulgação PMGV) 6.100 novas doses de vacinas contra a COVID-19. Desse total, foram disponibilizadas para Ipatinga 2.172, sendo 1.560 da Oxford e 612 da Coronavac. Ipatinga recebeu ainda outras 4.614 doses para atender aqueles que já receberam a primeira imunização. Timóteo ficou com 1.887 mil doses. Os municípios da Região do Vale do Aço receberam do governo de Minas Gerais, na segunda-feira (02/02),Desse total, foram disponibilizadas para Ipatinga 2.172, sendo 1.560 da Oxford e 612 da Coronavac.recebeu ainda outras 4.614 doses para atender aqueles que já receberam a primeira imunização. Timóteo ficou com 1.887 mil doses.





Ipatinga está finalizando nesta semana a imunização com a primeira dose para as pessoas com 60 anos ou mais, abrigadas em entidades de atendimento a idosos, assim como para os cuidadores que trabalham nestas instituições de longa permanência.





Conforme balanço da Secretaria Municipal de Saúde, até o momento já foram vacinadas 3.053 pessoas contra a COVID-19 entre profissionais que trabalham na linha de frente do combate à doença e idosos e cuidadores de instituições de longa permanência.





Vacinas no Vale do Rio Doce





Em Governador Valadares, a prefeitura recebeu da Superintendência Regional de Saúde 2.329 doses, sendo 1.850 da AstraZeneca/Oxford e 479 da Coronavac. A vacinação no municípo teve início em 19 de janeiro, com a chegada de 3.484 doses da Coronavac.





Até o momento, já foram imunizadas 3.135 pessoas dos grupos prioritários formado por profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate à pandemia nos hospitais, vacinadores, profissionais da Atenção Primária em Saúde, Consurge (Samu) e idosos acima de 65 anos internados em instituições de longa permanência.