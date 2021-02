População em situação de rua recebe orientação sobre COVID-19 em Fabriciano

Homem que integra a população em situação de rua recebendo atendimento de profissional da Prefeitura de Coronel Fabriciano (foto: Divulgação PMCF)

O pessoal da prefeitura vai às ruas para orientar essas pessoas sobre a doença, seguindo um protocolo de atendimento que integra os grupos de risco, como idosos, cardiopatas, doentes com Aids e gestantes.

O protocolo municipal de assistência às pessoas em situação de rua incluiu orientações e informações claras e acessíveis sobre a pandemia e sobre serviços e locais de atendimento do SUAS, horários de funcionamento e formas de acesso.





Fornece também itens básicos de subsistência, como alimentação, água potável, produtos de higiene, limpeza, máscara facial, vestuário e outros. Além disso, fornece espaços e materiais para a realização de higiene pessoal (banheiros e chuveiros) e higienização de roupas.





Outra ação fundamental desse protocolo é a inclusão das pessoas em situação de rua no Cadastro Único e acesso a programas sociais e benefícios, a exemplo do Programa Bolsa Família, auxílio emergencial criado no contexto da pandemia e Benefício de Prestação Continuada (BPC).





Também são feitos atendimentos e encaminhamentos à rede de saúde, inclusive nos casos de suspeita ou contaminação pelo novo coronavírus. Um dos problemas enfrentados diz respeito ao distanciamento e a garantir que os infectados cumpram o isolamento de 14 dias determinado pela rede de saúde.





Quando diagnosticada a suspeita de infecção, a pessoa é encaminhada a um hotel da cidade, que em parceria com o município reservou uma ala para acomodar as estas pessoas. Três usuários que tiveram os sintomas foram colocados em quarentena no hotel. Dois migrantes e um nativo de Fabriciano.

As pessoas em situação de rua também devem seguir as regras de prevenção, como uso de máscaras faciais, distanciamento, álcool em gel. Todos os dias os usuários recebem novas máscaras no Centro Pop e são orientados sobre as medidas sanitárias de higienização das mãos e distanciamento social.

No Centro Pop também são oferecidas três refeições ao dia, álcool em gel, tanque para lavagem de roupas, guarda de objetos pessoais e armários individualizados além de itens de higienização pessoal gratuitos.

A população pode ajudar quem está em situação de rua encaminhado-os ao Centro Pop para que sejam atendidos pela equipe psicossocial. O endereço do Centro Pop é Rua Doutor Rubens Siqueira Maia, 225 Centro (próximo à rodoviária).

