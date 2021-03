Depois de quatro dias, corpo de jovem é resgatado no São Francisco

Depois de quatro dias, corpo foi encontrado próximo a Abaeté (foto: CBMMG)

O Corpo de Bombeiros resgatou, na noite de quarta-feira (3/3), no Rio São Francisco, próximo a Abaeté, o corpo de um jovem de 23 anos, que tinha desaparecido nas águas do rio na tarde do último domingo, próximo a Bom Despacho.

As buscas tiveram início na manhã de segunda-feira. Desde então, os bombeiros vinham fazendo a procura pelo rapaz. Por volta de 18h de quarta-feira, as buscas foram encerradas, para que fossem reiniciadas na manhã desta quinta-feira.





No entanto, por volta de 20h, os bombeiros receberam a informação de que um corpo estaria boiando nas águas do São Francisco, próximo ao local onde as buscas tinham sido encerradas.





No local, os militares confirmaram que se tratava do corpo de um jovem. Os trabalhos duraram até o início da madrugada e, apesar de o corpo já estar em estado de decomposição, foi reconhecido por parentes.





Segundo relato de testemunhas, o rapaz tentou atravessar o rio a nado, mas não conseguiu retornar. Ele submergiu e não retornou à superfície. As testemunhas contaram ainda, que o jovem havia feito ingestão de bebidas alcoólicas antes de resolver saltar no rio.