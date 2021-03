Governo de MG abre vagas emergenciais para médicos no Júlia Kubitschek

CTI do Hospital Júlia Kubitschek tem 40 leitos para COVID-19 e está atendendo com 30, por falta de profissionais (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) emergencial de médicos para o Hospital Júlia Kubitschek, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os profissionais vão atuar exclusivamente nos leitos de terapia intensiva (UTI) de COVID-19 da unidade. As inscrições pode ser feitas a partir desta sexta-feira (05/03). A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) anunciou nesta quinta-feira (04/03) um edital de chamamentode médicos para o Hospital Júlia Kubitschek, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os profissionais vão atuar exclusivamente nos leitos de terapia intensiva (UTI) deda unidade. As inscrições pode ser feitas a partir desta sexta-feira (05/03).

São três vagas para médico especialista, de qualquer especialidade. Duas dessas com carga horária de 12 horas semanais e salário de R$ 4.595 e uma para 24 horas semanais, com remuneração de R$ 9 mil.

Há, também, uma vaga para médico generalista com salário de R$ 3.500 e 12 horas semanais. No total, são quatro vagas disponíveis para CTI COVID-19 do hospital e as inscrições devem ser feitas a partir das 8h desta sexta até as 17h do dia 12 de março através do e-mail hjk.chamamentomedico@fhemig.mg.gov.br.

edital clicando Segundo a Fhemig, há exigência de experiencia mínima de 11 meses em atendimento na urgência e emergência ou terapia intensiva. As informações podem ser conferidas noclicando AQUI

exclusivamente no O resultado do chamamento emergencial, a agenda de exame pré-admissional e a convocação dos selecionados será divulgadano site da Fhemig, em 15 de março a partir das 17h.

*Estagiária sob supervisão da editora-asistente Vera Schmitz