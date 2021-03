Vice-prefeito de Caldas empresta chácara para festa e é multado

Imagens de festa em sítio do vice-prefeito foram compartilhadas (foto: Reprodução Internet)

de, no Sul de Minas, Azael Jason Monteiro, foiem mais de mil reais por emprestar ada família para festa comno fim de semana. O últimopublicado só permite aluguel de chácara a partir do dia 5 de março.

As imagens de aglomerações no local foram compartilhadas nas redes sociais. No vídeo, jovens aparecem bebendo e ignorando as medidas de prevenção contra a COVID-19.

“Não adianta chamar a vigilância, que estou em casa. Deve ter umas 12 pessoas aqui. Rasguei o decreto. Esqueci de ler a bula e hoje é tudo nosso. E quem tem limite é município”, diz jovem no vídeo compartilhado.

De acordo com a prefeitura, a festa aconteceu no último dia 26, no mesmo dia em que um novo decreto foi publicado permitindo aluguel de chácaras. Mas a medida passa a valer na próxima sexta-feira (5/3). Além disso, o documento permite encontro de até 10 pessoas.

A Prefeitura Municipal de Caldas publicou uma nota para esclarecer a situação. “Azael afirma que não participou da festa em questão e tomou conhecimento dos excessos ali ocorridos através de vídeos que circulam pelas redes sociais”, afirma assessoria de imprensa.

Ainda segundo a prefeitura, o vice-prefeito foi multado por descumprir regras do decreto. Ele e teve que pagar o valor de R$ 1.100 ao município. “As leis e decretos são iguais para todos e também se desculpa com a equipe da Vigilância Sanitária”, ressalta.