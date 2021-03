Comitê da COVID-19 se reúne na quarta para definir rumos do comércio em BH

Endurecimento nas medidas de restrição em BH dependerá da dinâmica da doença nos próximos dias (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





17:21 - 01/03/2021 PBH interdita 17 estabelecimentos que descumpriam protocolos sanitários Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ressaltou que vai acompanhar a dinâmica da COVID-19 na capital mineira antes de tomar qualquer decisão sobre o funcionamento das atividades não-essenciais.



No entanto, a PBH chamou a atenção para as consequências do aumento do índice de transmissão por infectado (RT) em Belo Horizonte, como a ocupação em níveis mais críticos nos leitos para pacientes com COVID-19.



O indicador que afere a quantidade de vagas de unidades de terapia intensiva, assim como o RT, está no nível vermelho, com 74,1% das vagas preenchidas. No caso das enfermarias, houve leve alta em comparação ao boletim anterior: de 56,2% para 58,3%.



Após três meses de liberação, a prefeitura, em dezembro do ano passado, proibiu o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e afins.



Já na segunda semana de janeiro deste ano,



Três semanas depois, foi decretada a reabertura de estabelecimentos não essenciais. Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades a adotar medidas restritivas para garantir o isolamento social, além de ter sido uma das pioneiras na criação de um comitê de especialistas para orientar as ações.Após três meses de liberação, a prefeitura, em dezembro do ano passado, proibiu o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e afins.Já na segunda semana de janeiro deste ano, a capital mineira passou a ter apenas serviços essenciais em funcionamento . Naquela época, BH registrava 86% de ocupação em leitos de UTI.Três semanas depois, foi decretada a reabertura de estabelecimentos não essenciais.

Com o salto na velocidade de contágio da COVID-19 em Belo Horizonte , indo de 1,06 para 1,20entre a sexta-feira passada (26/2) e esta segunda-feira (1º/3), a prefeitura da capital mineira se mostrou preocupada com a dinâmica da doença na cidade. Na quarta-feira (3/3), integrantes do Comitê de Enfrentamento àvão se reunir para analisar os dados e definir os rumos doem BH.