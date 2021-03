Vacinação: mais doses da 5ª remessa seguem para os municípios mineiros

(foto: Edésio Ferreira/D.A Press) distribuição da quinta remessa de vacinas contra a COVID-19 nesta segunda-feira (1º/3). O governo de Minas deu seguimento àda quinta remessa de vacinas contra a COVID-19 nesta segunda-feira (1º/3).









Nesta manhã, 119,7 mil doses partiram rumo a 25 regionais. Parte delas embarcou de helicóptero e avião do Aeroporto Santos Dumont, na Pampulha, às 9h30.





Outra porção da carga foi armazenada em caminhões e saiu às 8h da Central Rede de Frios, que fica no Bairro Itaipu, Região Oeste da capital.





Na sexta-feira (26/02), apenas as regionais de Alfenas, no Sul de Minas, Uberlândia, no Triângulo, e Montes Claros, ao Norte, haviam sido contempladas.





A carga total inclui 220 mil doses de Covishield, composto criado pela parceria Oxford/AstraZeneca/Fiocruz e 137,4 mil de CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac com o Istituto Butantan.





O Executivo estadual recomendou aos municípios a ampliação da campanha para os idosos entre 80 e 84 anos. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a ideia é proteger, nesta etapa, 24%

deste grupo, ou seja: 64.195 pessoas.





A SES-MG orientou ainda a vacinação de mais 8% dos trabalhadores de Saúde, totalizando 81% de cobertura desse público.

(foto: Edésio Ferreira/D.A Press)



Cada município, no entanto, tem liberdade para definir seus públicos.





Lotes





A quinta remessa, com 357,4 mil vacinas, chegou à Grande BH em 24 de fevereiro. Confira as demais:





18 de janeiro: 577.480 doses da CoronaVac.





24 de janeiro: 190.500 doses de Oxford/AstraZeneca/Fiocruz





25 de janeiro: 87.600 doses da CoronaVac.





7 de fevereiro:, 315.600 doses dedCoronaVac





Total: 1.528.580 doses