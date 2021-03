Ponto de alagamento na Avenida Tereza Cristina no mês passado. Água levantou a tampa de um bueiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 07/02/2021)

Com um acumulado mensal de 431,9 milímetros de precipitação em seus 28 dias, fevereiro de 2021 se tornou o terceiro mais chuvoso da história de Belo Horizonte. A informação é do boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





O fevereiro com mais chuva desde o início da medição, em 1911, é de 1978, quando choveu 487,3 milímetros na cidade. O segundo maior volume foi em 1916, com 469,3 milímetros. O volume registrado no mês passado é 138% acima da média histórica, que é de 181,4 milímetros.









O grande volume de chuvas trouxe consequências na capital, principalmente no dia 7, quando houve alagamentos nas avenidas Cristiano Machado e Vilarinho. No Bairro Primeiro de Maio, Região Norte da cidade, casas foram danificadas . Somente na primeira semana de fevereiro, choveu 77% do esperado para o mês



Vídeo que circula no WhatsApp mostra alagamento na Avenida Cristiano Machado, altura do Bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo. pic.twitter.com/4ZmgyMxCmH %u2014 Estado de Minas (@em_com) February 7, 2021



Correção: no Bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de BH, volume de água assustou em cachoeira do Ribeirão do Onça. Vídeo: Reprodução da internet/WhatsApp pic.twitter.com/lLMe3kHi8w %u2014 Estado de Minas (@em_com) February 7, 2021













Veja abaixo o volume de chuvas registrado por regional de BH, em milímetros, segundo a Defesa Civil Municipal:





Barreiro - 525,6 (289,7%)

Centro Sul - 526,0 (290,0%)

Leste - 443,6 (244,5%)

Nordeste - 469,6 (258,9%)

Noroeste - 503,6 (277,6%)

Norte - 462,6 (255,0%)

Oeste - 365,8 (201,7%)

Pampulha - 418,2 (230,5%)

Venda Nova - 384,8 (212,1%)





Média Climatológica de fevereiro: 181,4 mm