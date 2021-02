Três das 9 regionais de BH bateram recorde de chuva em fevereiro

Três das nove regionais de Belo Horizonte atingiram no mês de fevereiro o recorde histórico de chuvas na cidade registrado em 1978, que foi de 487,3mm, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O índice acumulado em fevereiro, segundo dados divulgados pela Defesa Civil da Capital na manhã deste domingo (28/02), foi atípico.

Segundo o INMET, fevereiro de 2021 foi o terceiro mais chuvoso de BH da série histórica e o maior desde 1978, se comparado com o mesmo mês dos outros anos. A região com maior índice pluviométrico foi o Barreiro, que registrou 526,6mm de chuvas, volume próximo ao da Região Centro-Sul, com 526mm. Eles correspondem a 290% da média histórica do mês, que é de 181,4mm. Na região Noroeste de BH caiu 503,4mm, o equivalente a 278% da média histórica.





As chuvas provocaram desabamento de prédio no Bairro Serra, Região Centro-Sul de BH (foto: Jair Amara/EM/D.A Press)

Na Grande BH, conforme o meteorologista, as chuvas foram em consequência da queda na temperatura do mar no Rio Grande do Sul, comum no outono e inverno na região. "Porém, este ano as águas começaram a esfriar mais cedo. Com isso, as frentes frias passaram rapidamente pelo sul e acabaram por estacionar na Região Sudeste, convergindo com muita umidade da Amazônia.