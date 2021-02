Domingo será de céu nublado e com possibilidade de chuva em Belo Horizonte

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo emserá de céu parcialmente, com possibilidade deisolada.A temperatura mínima na capital foi de 16 graus, durante a madrugada, e a máxima estimada é de 26 graus. Já a umidade relativa do ar mínima será de 50% à tarde.O Inmet continua divulgando aviso de chuvas intensas para as Regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Norte, Oeste, Sul/Sudoeste, Noroeste, Vale do Mucuri, Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Vale do Rio Doce e Jequitinhonha.