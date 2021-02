Cedro Mineração segue cumprindo todos os compromissos assumidos em novo TAC

Cedro Mineração está cumprindo com os acordos do novo TAC (foto: Reprodução/ Cedro Mineração ) TAC) no início de 2021 e divulgou, nesta quinta-feira (25/02), que segue cumprindo todos os compromissos assumidos no documento, que visa a adequação de seu empreendimento à legislação ambiental. A Cedro Mineração assinou um novo Termo de Ajustamento de Conduta () no início de 2021 e divulgou, nesta quinta-feira (25/02), que segue cumprindo todos os compromissos assumidos no documento, que visa a adequação de seu empreendimento à legislação









Os dispositivos serão disponibilizados aos municípios afetados diretamente pelo empreendimento da mineradora, para utilização das ações de manejo ético humanitário de animais domésticos.





Além disso, as comunidades no entorno da mineração, em Nova Lima, também estão recebendo apoio, com mais de R$ 10 milhões em melhorias na segurança, cultura, lazer, esporte, saúde e educação. A empresa destacou que já gerou mais de 800 postos diretos de trabalho e outros mil indiretos

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria