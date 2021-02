Polícia prende homem que fingia ser garota para extorquir vítimas em BH

A Polícia Civil encontrou um pen-drive que acredita ter dados de outras 100 vítimas (foto: Divulgação/ PCMG)

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem de 28 anos, suspeito de cometer crimes deem Belo Horizonte e Uberlândia. Ele foi encontrado nessa quarta-feira (24/02) no bairro Caiçara, em BH, logo após cometer um dos atos. Pelo menos 10 vítimas já foram identificadas.

O terceiro momento era o encontro do homem com as vítimas, que chegavam no local imaginando encontrar com a suposta Fernanda. Então o suspeito aparecia, se apresentava como irmão da mulher das redes sociais e dizia que ela era menor de idade. Neste momento, exigia que as vítimas pagassem uma quantia a ele ou seriam denunciadas na polícia.

Coagidas pelo homem, as vítimas cediam à extorsão, que era o pagamento de uma conta, transferência bancária ou dinheiro em espécie. Além disso, segundo o delegado, o homem também forçava as vítimas a manterem atividades sexuais com ele.

Quando foi preso, tinha acabado de cometer um dos crimes e obrigou a vítima a ter práticas sexuais dentro de um carro.

Como o crime envolve elementos do mundo digital, a Delegacia de Crimes Cibernéticos também está envolvida nas investigações e em uma das buscas na cidade de Uberlândia, onde o suspeito já morou, foi encontrado um pen-drive que a Polícia Civil acredita ter dados de outras 100 vítimas.

Nos casos já identificados, algumas vítimas relataram ter criado transtornos psicológicos por causa dos atos sexuais que foram submetidas e o delegado alertou para o cuidado com as redes sociais, já que as pessoas podem se deparar com alguém mal-intencionado.

Com a prisão do homem, a Polícia Civil acredita que mais vítimas irão prestar queixa e reforça a importância dessa denúncia: "É um crime que muitas vezes a pessoa que está envolvida vai se sentir envergonhada, mas a responsabilização criminal, penal, pelo ato vil que esse indivíduo comete não pode deixar de ser realizada”, diz delegado Wagner Sales.

As investigações continuam em parceria com a Delegacia de Crimes Cibernéticos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria