Estradas mineiras vão ganhar mais de 520 radares de velocidade

Segundo o DER-MG, ao final do processo de implementação as rodovias mineiras terão, ao todo, 995 radares

Em 2020, foram fiscalizados pelos equipamentos cerca de 714 milhões de veículos, sendo que 0,1% deles acabaram autuados por excesso de velocidade, o que equivale a 743.745 multas.



Segundo o DER-MG, isso indica que a maioria dos condutores respeita o Programa de Controle de Velocidade de Minas.

A implantação dos radares será feita nos pontos críticos das rodovias que causam mais acidentes por excesso de velocidade. Anderson Tavares Abras, diretor da Operação Viária do DER-MG, explica como foi feito esse processo: “O programa de Controle de Velocidade foi elaborado a partir de levantamento de dados de acidentes ocorridos na nossa malha rodoviária”.

“As informações colhidas foram objeto de estudo de tráfego, buscando a identificação de pontos críticos, onde observou-se que a severidade dos acidentes estava diretamente relacionada aos excessos de velocidade dos veículos envolvidos. Diante disso, há a necessidade de um controle eficaz e permanente”, completa.

O edital eletrônico está dividido em quatro lotes, e o DER-MG informou que o investimento será de R$ 140 milhões, para prestação de serviços de engenharia por 30 meses, com possibilidade de prorrogação para mais 30 meses.

O edital está dividido da seguinte forma:

Asinteressadas têm até 8 de março para protocolar as propostas e as documentações exigidas no edital.