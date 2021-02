Polícias fazem megaoperação para diminuir crimes nas estradas que cortam MG

Anuncio foi feito na tarde desta segunda-feira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

Coibir ae as infrações de. Esses são os objetivos de uma megaoperação articulada pelas Polícias Militar de Minas de Gerais (PMMG) e Rodoviária Federal (PRF) com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (22/02) em coletiva de imprensa.O superintendente executivo da PRF, Bruno Schneider Raslan, explica que o intuito é coibirque ocorrem nas estradas que cortam o estado.“Coibir o tráfico de drogas, o roubo a veículos e em ônibus... Esse assalto a ônibus deixa uma marca muito profunda na pessoas", pontuou.Ele ainda destacou que Minas Gerais teve redução acentuada na criminalidade. Foi registrada queda de 60% dosem transporte coletivo nos últimos dois anos."A operação visa manter essa capacidade de continuar a redução da criminalidade. E também aumentar a sensação de segurança da população", informou.O superintendente de Integração da Sejusp, Leandro Almeida, acrescentou que a operação, chamada de "", será uma das maiores já realizadas, de forma integrada, nas estradas do estado.As autoridades não revelaram o efetivo que será empregado, os pontos de atuação e nem o período que vai durar a operação, pois segundo eles são informações que podem atrapalhar a efetividade das ações.