Polícia prende 'stalker' que ameaçava juíza pelas redes sociais

Os aparelhos eletrônicos utilizados para a prática dos crimes foram apreendidos (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou neste sábado (20/02), a operação 'DeLorean Stalker', que culminou nade um homem de 40 anos, investigado poruma juíza de Unaí, no Noroeste de Minas. As condutas eram praticadas pelas redes sociais.A delegada Gabriela Mol, que conduziu as investigações, explica o modo como agem esses criminosos. “Cyber Stalker é investigado por invadir a esfera deda vítima, empregando táticas obsessivas ameaçadoras de perseguição e coação através das redes sociais,. O conteúdo das mensagens, encaminhadas à vítima, é extremamente ofensivo, demonstra grau acentuado de periculosidade e inclui vertente sexual altamente pejorativa”, detalhou.Ainda segundo a delegada, por meio dasde stalking, o suspeito realizou, por mais de quatro meses, ameaças de aproximação física, impondo medo à vítima.“O suspeito chegou a encaminhar fotografias de lugares íntimos, como o local exato dada vítima e de familiares, além de correspondências ao local de trabalho. Pelas investigações, a grave ameaça foi sempre manifestada. O suspeito, em busca porilícita, chegou a exigir R$ 1 milhão a título de suposta reparação de danos sob pena de causar à vítima dor e intenso sofrimento”, revelou Gabriela.Os aparelhos eletrônicos utilizados para a prática dos crimes foramdurante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e serão analisados.O suspeito foi ouvido pela equipe da PCMG e encaminhado ao sistema prisional do, onde permanecerá preso preventivamente.De acordo com a corporação, a pena para o crime devaria de 4 a 10 anos, além das penas correspondentes aos crimes dee contra a honra.