Charge constrange mulheres e Câmara de João Monlevade aciona Polícia Civil

Câmara Municipal de João Monlevade manifestou repúdio (foto: Luciano Vidal / DeFato Online)

Uma charge do cartunista Carlos Coelho, conhecido como “Capissoba”, causou retaliação das funcionárias da Casa do Legislativo, bem como das mulheres nas redes sociais. Com os dizeres “Opa, quero ser assessora de vereador”, e logo após “Se rolar, o pau vai comer”, as assessoras dos vereadores que estão na Câmara sentiram-se ofendidas e violentadas. Ambas as frases foram direcionadas ao órgão genital feminino.



Nota de repúdio



“A Câmara Municipal de João Monlevade manifesta seu total repúdio à violência sofrida pelas servidoras desta Casa, a partir de uma charge violenta, desrespeitosa e jocosa veiculada em rede social nesta sexta (19). A ação é considerada um ato de violência pelo Legislativo monlevadense. E como tal é tratada. Portanto, esta Casa Legislativa fez uma representação junto à 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, e segue todas as orientações das autoridades policiais para dar prosseguimento ao caso.



O agressor, em clara discordância política, usou de uma ação baixa e totalmente mentirosa. O proprietário do perfil publicou em rede social uma charge de uma silhueta feminina com dizeres depreciativos às mulheres e inclusive com conotação sexual, em que propaga a totalmente equivocada e difamatória impressão de favores íntimos em troca da ocupação de cargo que cita como “assessora de vereador”.



Essa ação é uma violência e desrespeito não só a nossas servidoras, mas também a todas as mulheres. É inadmissível essa narrativa mentirosa, depreciativa, desrespeitosa e jocosa. É inadmissível que em 2021 ainda se ouse ter a equivocada e novamente, desrespeitosa concepção, de limitação às mulheres que, por competência e excelência, ocupam os mais variados cargos, tanto na esfera pública quanto privada. Não por acaso temos uma mulher eleita vereadora de João Monlevade. Não por acaso os cargos de chefia no Legislativo monlevadense são ocupados, em suma, por mulheres.



A Câmara Municipal esclarece que tem ofertando todo amparo administrativo às assessoras parlamentares, bem como as orientações jurídicas são dispensadas a elas diante da violência sofrida. A conduta violenta deste cidadão, que de forma baixa e medrosa se esconde atrás de um perfil em rede social para denegrir nossas servidoras, não ficará impune. Às nossas servidoras, que com competência, profissionalismo e coragem desempenham suas funções, nosso máximo respeito, reconhecimento, solidariedade e gratidão.”