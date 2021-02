Polícia prende suspeito de matar idoso a machadadas no Norte de Minas

O corpo foi desenterrado depois de investigação da polícia (foto: Whatsapp/Divulgação)

A Polícia Civil prendeu João Adilson, de 47 anos, acusado de matar Celso Conceição de Souza, de 68, no município de São Francisco, no Norte de Minas. Além do assassinato, o autor é acusado de ocultar o cadáver. De acordo com o Emmanuel Robson Gomes, delegao de Polícia Civil de São Francisco, o autor confessou o crime nessa quinta-feira (18/2) depois de ter sido preso em flagrante. O crime bárbaro chocou o Norte de Minas.





João Adilson confessou, segunda a polícia, que matou a vítima com golpes de marreta e depois ocultou o corpo. "Ele ocultou na vala que fica do lado da casa dele. Cavou buraco de 1,5 metro de profundidade e jogou o corpo", diz o delegado.

O autor contou à polícia que recebeu R$ 50 mil para executar o crime. "Ele contou que uma terceira pessoa tinha dívidas com a vítima, que teria vendido imóveis para o mandante no estado de São Paulo. Como forma de acabar com as dívidas, mandou matar a vítima". A motivação do crime segue em investigação.

O autor pode responder por homicídio qualificado por motivo fútil, meio que impossibilitou a defesa da vítima, e por ocultação de cadáver.





"O autor chamou a vítima para a casa dela. Estavam conversando, porque eram amigos, deu suco para beber. Quando a vítima estava distraída pegou ela de golpe de marreta"