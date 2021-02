Bombeiros retomam buscas por criança que caiu em rio na Zona da Mata

A profundidade máxima do rio é de dois metros, mas, segundo os bombeiros, a correnteza é considerável (foto: CBMMG/divulgação)

O Corpo de Bombeiros de Ponte Nova retomou nesta sexta-feira (18/02) as buscas por uma criança de 6 anos que desapareceu no dia anterior após cair de uma ponte sobre um ribeirão no município de Santo Antônio do Grama, na Zona da Mata mineira.



Os bombeiros foram acionados ainda na quinta-feira (18), mas as buscas não tiverram sucesso no primeiro dia.



De acordo com os militares que atuam nos trabalhos de busca, a profundidade máxima do rio é de dois metros, mas a presença de uma correnteza considerável é um fator complicador.





Mesmo com a possibilidade de novas chuvas na região, os Bombeiros afirmam que as operações de busca continuarão. Elas só devem ser suspensas em caso de mudanças graves na condição metereológica do local.