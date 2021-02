COVID-19: rede particular tem aumento de casos suspeitos e confirmados

Hospitais privados registram aumento de atendimento e internação em novembro de 2020 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) casos suspeitos e confirmados de COVID-19. Segundo a pesquisa da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), as taxas estavam diminuindo em junho, mas bateram recorde no mês de novembro de 2020. Um levantamento feito em 118 hospitais particulares do país e divulgado nesta quarta-feira (24/02) apontou que a rede privada registrou, nos últimos meses, um aumento no número desuspeitos e confirmados de COVID-19. Segundo a pesquisa da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), as taxas estavam diminuindo em junho, mas bateram recorde no mês de novembro de 2020.

Desde junho os indicadores estavam em queda, passando por 13,9% dos pacientes atendidos nas unidades em setembro, mas bateram recorde em novembro, com 20,8% de pacientes atendidos na urgência e emergência de hospitais particulares com suspeita de COVID-19. A taxa de suspeitos e diagnósticos positivos pulou de 30,5% em outubro para 35,4% em novembro.

No mês de dezembro, os valores foram ainda maiores, com 41,2%, taxa muito próxima à registrada ao pico da pandemia, em junho (41,5%). Apesar dos altos números, a ocupação dos leitos apresentou uma queda de mais de 9 pontos percentuais, em relação à 2019, passando de 77% para 67,7% em 2020.

Segundo a pesquisa, isso aconteceu principalmente pelo adiamento das cirurgias eletivas e o medo de procurar atendimento hospitalar na pandemia. Por isso, a internação por outras doenças manteve estabilidade ou sofreu diminuição. A única taxa que aumentou, foi de doenças infecciosas, categoria que se encaixa a COVID-19.

Ao longo de 2019, das internações gerais, apenas 3% foram por doenças infecciosas. Em 2020, o número dobrou, chegando a 6,4%. Doenças nos aparelhos respiratório, digestivo, circulatório e nervoso, apresentaram diminuição.

A Anahp reforçou que apesar da pandemia, é importante que a população mantenha os cuidados com a saúde, já que o adiamento de consultas, exames e procedimentos podem causar grandes problemas, mas um diagnóstico e tratamento precoce podem ser mais efetivos.

Em BH, aumento na demanda também foi sentido

Belo Horizonte apresentou Em dezembro de 2020, a rede particular emapresentou 40% mais leitos ocupados que o SUS , o que provocou até falta de vagas para internação de pacientes com COVID-19 na cidade.

Grandes hospitais particulares da capital confirmaram o aumento na demanda e chegaram a tomar algumas medidas para assegurar o atendimento de forma adequada. Na época, a Rede Unimed, uma das maiores de BH, suspendeu as cirurgias eletivas do dia 22 de dezembro até 17 de janeiro, como medida de enfrentamento.

O boletim epidemiológico da Unimed no dia 20/12 indicava altos números de pacientes confirmados, que cresceram dois meses depois. No balanço divulgado nesta terça-feira (23/02), foram 16.306 casos a mais que dezembro.

Em nota, a Unimed afirmou que bateu recorde em atendimento nas duas primeiras semanas de janeiro: “A Unimed-BH confirma que nos últimos dois meses houve um aumento do número de casos confirmados da COVID-19 em sua rede própria e também elevação na procura da consulta on-line coronavírus, que no dia 12 de janeiro de 2021 bateu seu recorde de atendimento com 2.144 consultas on-line realizadas”.

“Confirmamos, ainda, que o maior pico de casos notificados e confirmados em sua rede própria ocorreu nas duas primeiras semanas de janeiro. Esse cenário foi agravado em função do relaxamento da população em relação às medidas de prevenção, especialmente durante o período de festividades e férias”, completou a nota.

Apesar do aumento, a rede esclareceu que todos os pacientes que necessitam de internação estão sendo atendidos: “Além dos hospitais próprios, a cooperativa conta também com uma rede de hospitais parceiros credenciados” e reforçou que o envolvimento da população com as medidas de prevenção é essencial no combate ao coronavírus.





*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria