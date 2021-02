Minas Consciente: três macrorregiões do estado mudam de fase no sábado

As regiões Norte e Leste regridem para a onda vermelha, enquanto a Jequitinhonha avança para a onda amarela do plano (foto: Reprodução/Governo de Minas) Norte e Leste apresentaram piora nos indicadores que medem a evolução da pandemia da COVID-19 no estado e regrediram para a onda vermelha do Minas Consciente, a mais restritiva do plano. Já a macrorregião Jequitinhonha apresentou melhora e avançou para a onda amarela. As recomendações foram definidas nesta quarta-feira (24/2) durante reunião do Comitê Extraordinário COVID-19 e começam a valer a partir de sábado (27/2). As macrorregiõesapresentaramnos indicadores que medem a evolução dadano estado e regrediram para ado Minas Consciente, a mais restritiva do plano. Já a macrorregião Jequitinhonha apresentoue avançou para a. As recomendações foram definidas nesta quarta-feira (24/2) durante reunião do Comitê Extraordinário COVID-19 e começam a valer a partir de sábado (27/2).





Na última semana, o número de casos da doença em Minas aumentou 4,5%, enquanto o número de mortes cresceu 5,1% no mesmo período.





Cautela





O secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, afirmou que o governo de Minas tem trabalhado para reforçar o enfrentamento da doença no estado, mas ressaltou que o atual momento da pandemia requer que a população mantenha todos os cuidados.





“É importante destacar que, como a campanha de imunização ainda está em curso e a gente ainda tem uma quantidade menor de vacinas, os cuidados sigam sendo adotados, com uso de máscaras e higienização para que, depois que haja uma imunização mais significativa, possamos olhar para a pandemia de uma outra forma. Neste momento precisamos ainda de toda cautela”, pontuou.





Ondas





Com a decisão desta quarta-feira (24/2), as macrorregiões Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Noroeste, Centro, Leste do Sul, Leste, Nordeste e Norte estão na onda vermelha do Minas Consciente. Já as macrorregiões Jequitinhonha, Vale do Aço, Oeste, Centro-Sul, Sudeste e Sul integram a onda amarela. Atualmente, nenhuma região mineira se encontra na onda verde do plano, a mais flexível.





Nesta terceira fase do Minas Consciente, todas as atividades ficam permitidas em todas as ondas, desde que cumpram algumas regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas.



Comitê





O Comitê Extraordinário COVID-19 foi criado especialmente para monitorar a situação da pandemia no estado e é presidido pelo secretário de Saúde, o médico Carlos Eduardo Amaral. O grupo conta ainda com o governador Romeu Zema, todo o secretariado do Executivo mineiro, representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público de Minas Gerais, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, entre outros órgãos estratégicos.





*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria