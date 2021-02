Vacinados e casados: idosos celebram o amor em casamento no asilo

Casamento no Lar Maria Clara, Centro de Contagem (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) casamento no Lar Maria Clara, no Centro de Contagem, nesta quarta-feira (24/02). Os noivos são Neide Antônia Samos, 68, e Rodrigo Antônio Bethonico, 84, Antônia Moura Almeida, 82, e Geraldo Pereira de Bersia, 69, que se aproximaram durante a pandemia de COVID-19. "Vocês deixam uma mensagem para a gente. Algo que é valioso e dinheiro nenhum compra: o amor", disse o padre, dando início à cerimônia deno, no Centro de Contagem, nesta quarta-feira (24/02). Os noivos são Neide Antônia Samos, 68, e Rodrigo Antônio Bethonico, 84, Antônia Moura Almeida, 82, e Geraldo Pereira de Bersia, 69, que se aproximaram durante a pandemia de COVID-19.

16:41 - 24/02/2021 COVID-19: ocupação de leitos de UTI volta a subir em Sete Lagoas asilo desde 2016, enquanto Rodrigo chegou 10 anos antes dela. Já Antônia entrou em 1995 e Geraldo em 2016. A aproximação dos casais surgiu no período de isolamento social. “Durante a pandemia, como paramos com muitas atividades, eles ficaram mais próximos e surgiu o romance”, explicou Ellen Cristina Gomes, terapeuta ocupacional do lar. Cada um deles tem uma longa história dentro do lar: Neide está nodesde 2016, enquanto Rodrigo chegou 10 anos antes dela. Já Antônia entrou em 1995 e Geraldo em 2016. A aproximação dos casais surgiu no período de. “Durante a pandemia, como paramos com muitas atividades, eles ficaram mais próximos e surgiu o romance”, explicou Ellen Cristina Gomes, terapeuta ocupacional do lar.

Antônia Moura Almeida, 82, Geraldo Pereira de Bersia, 69 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

“Foi tudo muito rápido, esse foi o pedido de Natal deles. Em janeiro, os estagiários coordenaram e deram o impulso para que este desejo pudesse ser realizado nesta cerimônia”, destacou Ellen. “Eu me sinto extremamente emocionada e inspirada. A gente percebe que é possível ter desejos com todas as dificuldades e impossibilidades, vemos fôlego de vida mesmo aqui dentro do lar”, completou.





Um dos noivos, Rodrigo, descreveu seu sentimento pela esposa. “Todo dia eu me apaixono por ela”, afirmou. Enquanto Neide contou que é muita felicidade. “Tô me sentindo amada”, disse com um sorriso contagiante.

Neide Antônia Samos, 68, e Rodrigo Antônio Bethonico, 84 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



A família dos casais compareceu na cerimônia, sendo dois membros de cada um. Elisa Lemos, de 40 anos, é filha de Rodrigo e disse que deseja a felicidade do pai. “Fiquei muito surpresa, não esperava que ele encontrasse alguém agora. Mas estou feliz por ele ter uma companhia aqui no lar”, ressaltou.





Zé Pereira de Bersia, 63, é irmão de Geraldo. Os dois não se encontravam desde o início da pandemia, em março de 2020. Ele disse que não poderia deixar de comparecer em um momento tão especial para o irmão. “Sempre fomos só nós dois e ele falava que queria casar e nunca tinha conseguido alguém. Agora estou feliz de ver que ele conseguiu encontrar esta pessoa e de vê-lo conquistando esse sonho”, comemorou após Geraldo se emocionar ao rever o irmão depois de quase um ano.





E os dois casais despertaram os sentimentos dos companheiros dentro do lar. A dama de honra, Terezinha Amorim, 82, contou que gostaria de pegar o buquê de flores. “Eu vou ser a próxima”, disse. Ela e as outras damas entraram todas na cor vermelha, da paixão, para celebrar o amor dos casais.

As damas de honra dos casais (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Cerimônia

Antes do grande momento, as noivas ganharam um momento especial com maquiagem e esbanjaram alegria. Enquanto os noivos aguardavam apreensivos a hora do casório.





Na entrada, as damas coloriram o tapete vermelho com confetes para receberem os noivos. Neide, Rodrigo, Antônia e Geraldo entraram logo em seguida na cadeira de rodas, empurrados pelos padrinhos escolhidos, os cuidadores do lar.





O padre, Marcos Vinicius Angelo de Almeida, ministro da palavra Igreja Católica, celebrou a cerimônia e, durante os votos, dona Neide encerrou em grande estilo. “Promete amar e respeitar o senhor Rodrigo todos os dias de sua vida até que a morte os separe?”, perguntou o padre. “Sim, principalmente na vitória do Galo [Atlético MG]”, brincou arrancando a risada de todos presentes.





COVID-19

A cerimônia foi celebrada com todos os cuidados preventivos contra a COVID-19, mesmo com todos os idosos do lar e funcionários tendo recebido as duas doses da vacina.





Eles estiveram no topo da lista de prioridade em Contagem para receber o imunizante devido ao surto da doença no asilo em 2020. O Lar Maria Clara conta com cerca de 60 idosos e teve nove mortes pela doença, além dos 36 contaminados. Além da equipe de funcionários que teve metade infectada pelo novo coronavírus.