Toque de recolher e Lei Seca em Uberlândia repercutem nas redes sociais

avanço do novo coronavírus, a Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, decretou toque de recolher e lei seca, a partir desta terça-feira (23/02), com fiscalização intensa nas ruas pela Polícia Militar. A prefeitura também anunciou a abertura de um hospital de campanha, com 108 novos leitos dentro do hospital municipal.









O prefeito Odelmo Leão (PP) anunciou a decisão, na tarde desta segunda-feira (22/02), durante uma coletiva de imprensa. Nas redes sociais, alguns moradores relataram que está acontecendo aglomerações nos comércios e em casas do município.

Quando saí de Uberlândia nessa última vez, percebi que realmente as pessoas da cidade tavam levando a pandemia numa boa e sem preocupação, como se nada tivesse rolando e ficava pensando ISSO VAI ENTORNAR UMA HORA E TEMO PELOS MEUS.

E sim, pelo visto a conta chegou. %u2014 Amanda Magnino (@boanoiteamanda) February 22, 2021

Uberlândia só tá nessa situação pq o povo não respeita os trem e até com essas medidas aí n vai impedir o povo de aglomerar e beber %u2014 gabriel (@gabzera8) February 22, 2021





Na noite desta segunda-feira, alguns internautas relataram aglomerações nos comércios em Uberlândia para comprar bebidas alcoólicas antes do horário de validação do decreto da lei seca.





misericórdia, caras



tirou minha aglomeração e me deixando só com aglomeração pic.twitter.com/cKhMXD3g9y %u2014 ¦ vampira x-men evolution ¦ (@semgatilhos) February 22, 2021







A partir de amanhã não pode vender bebida em Uberlândia e GERAL aglomerou nos supermercados pra comprar bebida hoje. pic.twitter.com/5rqEYmRAlz %u2014 Alberto Ainstein (@WTF_Moby) February 22, 2021







Toque de recolher e lei seca em Uberlandia e as pessoas fazendo filas em mercados para comprar cerveja %u2014 Lau (@laufreitasc) February 22, 2021







mercados de Uberlândia estão derramando gente pqp %u2014 Luquinhas (@lukasbarceloss) February 22, 2021







Toque de recolher e lei seca em Uberlandia e as pessoas fazendo filas gigantes nos mercados pra comprar cerveja %uD83E%uDD26%uD83C%uDFFB%u200D%u2640%uFE0F infelizmente a galera tá mais preocupada com a falta de álcool do que com vírus %u2014 Lyne (@siqueiraa_carol) February 22, 2021







A notícia repercutiu nas redes sociais e os internautas mostraram opiniões divergentes: enquanto alguns reclamam da decisão do prefeito, outros concordam com o toque de recolher e com a lei seca.





Ai como eu queria, obg odelmo bundao https://t.co/Rs0JboEcdt %u2014 Naat com N de opala %uD83D%uDD2E (@OeNaat) February 22, 2021







ODELMO LEÃO: NUNCA TE CRITIQUEI.

os pinguços uberlandenses se encontram em estado de surto e calamidade!!!!!! O dono e proprietário Odelminho decretou Lei Seca e toque de recolher a partir de %u2728amanhã%u2728



GRAÇAS AO BOM DEUS pic.twitter.com/9qgHu9x5bv %u2014 %u2728Mona%u2077 %u2022 BE %u2022 (@vihmonalyse) February 22, 2021







mas odelmo tá fazendo a coisa certa, se depender da população... %u2014 s de só por deus (@sophibrunaaa) February 22, 2021







medidas que deveriam ser feitas no ano passado, mas esperou o trem virar um caos vergonhoso pra cidade, parabéns odelmo %uD83D%uDE0D%uD83E%uDD1D %u2014 danton versão bbb (@danton_oln) February 22, 2021





Alguns políticos, até de esquerda de Uberlândia, criticam ,criticam, mas não falam o nome do prefeito, por que quando podem tão lá do lado de dele. ODELMO É CULPADO POR TODAS AS MORTES EM UBERLÂNDIA, FALEM O NOME DO PREFEITO OMISSO. %u2014 Alexandre (@Alexandremc1) February 22, 2021







O jeito mais fácil da prefeitura de Uberlândia conter o covid é a própria prefeitura organizar uma festa clandestina, aí quando a festa estiver lotada, chega a política e prende todo mundo. %u2014 Missa de Sétimo dia do ET Bilu (@Rede_Globe_LTDA) February 22, 2021







agora que uberlândia é a terceira cidade com mais óbitos no país, o odelmo decreta %u201Clockdó%u201D com toque de recolher 20pm > 5am.

odelmo canalha e omisso! isso é negacionismo e necropolitica!

a política bolsonarista precisa acabar. %u2014 laíssssss (@laiscasil) February 22, 2021



O Odelmo Leão depois de decretar a lei seca https://t.co/NAo468nIoA %u2014 Rapha Wanda das Ideia %uD83C%uDF0E (@zRaphael_) February 22, 2021

Em quanto isso em

Uberlândia MG pic.twitter.com/2wK0tchWkT %u2014 Eduardo B Miraflores %uD83D%uDCAF%%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@EduBM1979) February 22, 2021

é 2032 e volta a vender bebida alcoólica em uberlandia, a população fica louca e surta e eu plena com meu suco https://t.co/RX74SFBVSS %u2014 mari %uD83D%uDCD6 ritmo envolvente (@ktaegukz) February 22, 2021





Situação em Uberlândia relativa ao COVID-19 segue de mal a pior, fruto da irresponsabilidade da elite. Hoje 19 novas mortes e anúncio de toque de recolher. Pior, o anúncio de um hospital de campanha é sinal de que o poder público não vê perspectivas de melhora no período próximo. %u2014 Benito Salomão (@BenitoSalomao) February 22, 2021







Vcs tão entendendo que vai ter toque de recolher e lei seca em Uberlândia??? To assustada, mas não surpresa, pq aqui ngm nunca teve mt consciência desde o início da pandemia %u2014 Rara (@raissaaborges) February 22, 2021







Além disso, outros internautas fizeram críticas em forma de “piadas”. Porém, algumas contas usaram do momento para fazer “memes”.





Lei seca em Uberlândia promove queda de 98% dos stories com gin amigas e piscina, entenda o caso %u2014 HOKAGE CABECEIRA (@matheushepherd) February 22, 2021

só quem viveu a lei seca dos EUA sabe como vai ser os próximos dias em Uberlândia

Já vi alguns futuros Al Capone por aí %u2014 take it easy my brother Japa (@DenilsonJos10) February 22, 2021



Lá por 2040 voltam a vender bebida em Uberlândia https://t.co/99oG2pwqGi %u2014 gui lherme (@arrobaguelerme) February 22, 2021





Fim do mundo? Caos? Pode entrar Uberlândia https://t.co/WKBc8pzVdt %u2014 fernanda (@itsfinzer) February 22, 2021

eai uberlandia bora bebe uma cervejinha kkkk %u2014 tonim %uD83C%uDFC0%uD83C%uDF93 (@tonimgroselha) February 22, 2021

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria