BH tem risco de granizo nesta segunda-feira (22/02), alerta Defesa Civil

BH tem risco de temporal acompanhado de granizo nesta segunda-feira (22/02) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)









A previsão para Minas Gerais nesta última semana de fevereiro ainda é de tempo instável, com possibilidade de chuva em Belo Horizonte e em outras regiões. Segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belo Horizonte, os dias serão de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pelo menos até quinta-feira (25/02).





De 1º de fevereiro até as 9h desta segunda-feira, choveu na capital 383,2 milímetros, 111% acima da média para o mês, que é de 181,4 milímetros. O recorde de fevereiro mais chuvoso ainda é o de 1978, quando choveu 487,3 milímetros na cidade.

alertou, no início da noite desta segunda-feira (22/02), para o risco de chuvas acompanhadas deemnas próximas duas horas. O informe foi publicado às 17h50 e é válido até 19h50.