Tubulação de gás se rompe e fecha rua no Bairro Gutierrez

Rompimento ocorreu na Rua Bernardino de Lima, 230 (foto: WhatsApp/ Reprodução)

Umadeneste sábado (20/02) no Bairro, na Região Oeste de Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rompimento ocorreu na Rua Bernardino de Lima, 230, esquina com a Rua Oscar Trompowsky e Avenida Fransisco Sá.Durante a manutenção, em uma obra da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), um trator passou sobre a canalização e atingiu um duto da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig), provocando umde gás em frente a um prédio residencial.Bombeiros isolaram o local e um técnico da empresa realizou a vistoria. Segundo a corporação, o cheiro de gás na área era muito