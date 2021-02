Reitora da Ufop é reeleita para o cargo por mais quatro anos

Cláudia Aparecida Marliére, reitora da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) (foto: Divulgação/Ufop/Mylena Gonçalves) Ufop), Cláudia Aparecida Marliére foi reeleita para o cargo de reitora até 2025. O Diário Oficial da União publicou uma edição extra nesta quinta-feira (18/2) para anunciar a recondução da professora ao cargo. Após quatro anos à frente da Universidade Federal de Ouro Preto (),foi reeleita para o cargo deaté 2025. O Diário Oficial da União publicou uma edição extra nesta quinta-feira (18/2) para anunciar a recondução da professora ao cargo.









A cerimônia de recondução da professora Cláudia no Ministério da Educação ainda será marcada. Já a recondução do vice-reitor Hermínio Nalini Junior ocorrerá em cerimônia interna, também em data a ser definida, com um rito próprio.