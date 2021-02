Meio Passe estudantil: PBH reabre cadastro para tarifa reduzida nos ônibus

Informativo sobre o Meio Passe Estudantil 2021 (foto: PBH/Divulgação) Meio Passe Estudantil será reaberto a partir desta segunda-feira (22/02) em Belo Horizonte. O benefício garante o desconto de 50% no valar da tarifa dos coletivos. O processo de recadastramento e cadastramento do projetoserá reaberto a partir desta segunda-feira (22/02) em Belo Horizonte. O benefício garante o desconto de 50% no valar da tarifa dos coletivos.



A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ressalta que o benefício é válido somente para estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens Adultos (EJA) matriculados e frequentes em estabelecimentos de ensino público da capital e que moram a uma distância igual ou superior a 1km da escola que frequentam.



O benefício é vinculado à necessidade de deslocamento dos estudantes, portanto será considerado o calendário letivo de aulas presenciais.





Os interessados devem acessar o site meiopasse.pbbh.gov.br. Se já for cadastrado, precisará realizar somente a atualização dos dados. Caso tenha ocorrido alguma mudança de endereço, enviar os documentos comprobatórios. Este recadastramento, estará disponível no site até o dia 5 de março.





Já para os estudantes que ainda não possuem cadastro, o processo estará disponível no site no período entre os dias 8 e 19 de março. O concedimento de novos benefícios depende da disponibilidade de vagas. Caso o estudante seja selecionado, a prefeitura entrará em contato e informar o procedimento para envio da documentação.





Meio Passe Estudantil

O Meio Passe Estudantil é o benefício concedido pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, e equivale a 50% do valor das tarifas pagas no percurso de ida e volta entre a residência e a escola do aluno beneficiário. O desconto é válido para o serviço de transporte público coletivo de passageiros do município de Belo Horizonte.

