Com aulas até o carnaval, calendário acadêmico da UFMG vira meme no Twitter

Semestre de 4 meses e aulas até o carnaval de 2022, calendário acadêmico da UFMG gerou insatisfação entre os estudantes (foto: Twitter/Reprodução)









Afetado pela pandemia do novo coronavírus, que impôs a suspensão total das aulas por mais de quatro meses, o cronograma para para 2021 é apertado.





As atividades do primeiro semestre terão início em 17 de maio, com término previsto em 13 de setembro. Ou seja: serão seis meses em quatro.





Já o segundo semestre começa em 13 de outubro e vai até 25 de fevereiro, com breve pausa para o recesso natalino entre 19 de dezembro e 2 de janeiro. As tradicionais férias de três meses no início do ano, portanto, estão oficialmente canceladas.









"Karol Conká, a nova reitora da, soltou hoje o calendário dos semestres de 2021, confira".