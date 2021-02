Zema admite 'estresse' no interior de MG e pede ajuda ao governo federal

Governador garante que pacientes do Triângulo e do Alto Paranaíba estão sendo atendidos; ajuda federal pode desafogar sistema de saúde (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Força-tarefa embarcou nessa terça (16) para auxiliar cidades mineiras que sofrem com pandemia (foto: Divulgação/PMMG)

A alta dos casos de coronavírus no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba preocupa a saúde estadual. Além da aceleração do contágio, as cidades do entorno sofrem com a. Nesta quarta-feira (17/02), o governador(Novo) aproveitou a videoconferência dos chefes dos Executivos estaduais com o ministro da, Eduardo Pazuello, para pedir ajuda ao Palácio do Planalto.Ao, Zema disse que, embora tenha solicitado apoio da União, o estado tem conseguido dar conta da demanda de pacientes. O pouco fôlego, contudo, tem causado “estresse” à rede de atendimento.“Foi solicitado um apoio, mas até o momento não tivemos retorno. Estamos nos desdobrando para fazer o possível, transferindo pacientes e reforçando o quadro de profissionais”, garantiu.A ideia do governo estadual é conseguir fazer o sistema de saúde respirar ante a aceleração de casos instalada em cidades como Araxá e Coromandel.“Estamos conseguindo atender as pessoas que precisam, mas em nível elevado de estresse. É sempre bom trabalhar com mais segurança”, completou.Nessa terça (16/02), uma força-tarefa capitaneada pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, esteve eme Uberlândia. Profissionais de saúde foram enviados para encorpar o sistema dos municípios e seus entornos. O grupo conta com integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, representantes da pasta de saúde e médicos do Hospital Eduardo de Menezes.Em Coromandel, a prefeitura implantou barreiras sanitárias e toque de recolher para conter a virose. Enquanto isso,registrou a maior quantidade de mortes por COVID-19 em apenas um dia.Para suprir o esgotamento da saúde coromandelense, pacientes foram levados a Divinópolis, Formiga e Pará de Minas , no Oeste do estado.Amaral deve voltar a Belo Horizonte nesta quarta. Da capital, ele seguirá acompanhando de perto os desdobramentos da situação no interior. Araxá , que tem ocupação de leitos perto de 100%, decretou ‘Lei Seca’. A venda de bebidas alcoólicas foi proibida por 15 dias.