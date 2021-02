COVID-19: governo vai repor doses de vacinas perdidas em Igarapé

As 229 doses da vacina contra a COVID-19 não poderão mais ser utilizadas e devem ser repostas até o final da semana (foto: Reprodução/Prefeitura de Igarapé) Igarapé, na Região Metropolitana de BH, com relação à possível perda de doses da vacina contra COVID-19. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) concluiu, nessa terça-feira (16/2), a análise da documentação enviada pela Prefeitura de, na Região Metropolitana de BH, com relação à possíveldacontra





Diante do levantamento, as equipes da SES-MG concluíram que as doses não poderão ser utilizadas, devido à exposição a temperaturas acima do recomendado.





Segundo a coordenadora estadual de imunização, Josianne Dias Gusmão, em todos os processos de vacinação, sempre que há suspeita de desvio de qualidade de doses identificada pelo município, ele informa à Unidade Regional de Saúde (URS) pertinente que, por sua vez, comunica ao Nível Central da SES-MG.





Josianne também explica que, tanto a CoronaVac, do laboratório Sinovac/Butantan, quanto a vacina da AstraZeneca, da Fiocruz, devem ser armazenadas entre 2°C e 8°C.





“Se ultrapassar essa temperatura ou se ela ficar abaixo de 2°C, a vacina precisa ser avaliada. Nesse caso, o município preenche um formulário padronizado pelo Ministério da Saúde (MS) com informações, por exemplo, sobre o tempo que essa vacina ficou fora do acondicionamento adequado, se houve falha de energia ou se foi falha do equipamento”, diz.





Ainda de acordo com a coordenadora, "os dados são encaminhados para o nível central e, por meio de critérios já estabelecidos pelo próprio Ministério da Saúde, é feita uma avaliação sobre a possibilidade de utilizar as doses”.





No caso de Igarapé, o relatório aponta que os imunizantes foram expostos a temperaturas acima do recomendado, por isso a decisão das equipes técnicas da SES-MG por não utilizar as vacinas.





Investigação





Paralelamente às análises realizadas pela SES-MG, a Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso. Os peritos foram acionados, o inquérito instaurado e, até a próxima sexta-feira (19/2), cinco servidores da unidade de saúde serão ouvidos. A previsão é que o laudo fique pronto em até 30 dias, conforme informou a Polícia Civil sobre o fluxo das investigações.





Reposição de doses





A SES-MG informou que vai enviar a quantidade de doses perdidas, ao município, ainda nesta semana, para garantir que o público prioritário em Igarapé seja vacinado conforme previsto.





“A reserva técnica de 5% do quantitativo total enviado pelo Ministério da Saúde é feita justamente para casos de perda. De forma planejada, foi mantido na Central Estadual da Rede de Frio, em Belo Horizonte, um contingente técnico de reserva, que atualmente conta com 3.120 doses da vacina”, afirma a coordenadora.





As doses serão entregues à Unidade Regional de Saúde e disponibilizadas ao município.





Vacinômetro





Até o momento, Minas Gerais já recebeu do Ministério da Saúde 1.171.180 doses das vacinas contra COVID-19. Desse total, 1.033.023 já estão nos municípios mineiros. Como primeira dose, já foram aplicadas 422.713 vacinas e 133.568 referentes à segunda dose.





Os números de mineiros imunizados e doses aplicadas podem ser acompanhados pelo site Vacinômetro

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz