Foliões de BH lançam vídeo em tributo às vítimas da COVID-19; confira

O músico e carnavalesco Di Souza no clipe de "Quando o Bloco Sair". Artistas lançam nova versão da canção em homenagem às vitimas da COVID-19 (foto: YouTube/Reprodução)

Artista edelançam nesta quarta-feira (17/02), uma canção enredo em homenagem àsda pandemia de. A iniciativa é do carnavalesco, músico e maestro Di Souza e conta com a participação de integrantes de diferentes blocos do Carnaval da capital.

Di Souza, que é membro e fundador de vários grupos de foliões de BH, como o “Então Brilha” e É o Amô”, anunciou em suas redes sociais a criação do “Bloco da Saudade”, um bloco simbólico neste ano em que o carnaval foi suspenso para conter a disseminação do novo coronavírus.

“Esse ano eu não pude ir pra rua como eu gosto, com vocês. Mas, nem por isso deixei de fundar mais um. Pois, não vou parar enquanto o tambor que rege meu peito estiver batendo aqui dentro! Eu nasci pra isso!”, anunciou em seu Instagram.

O vídeo desta quarta é uma versão especial da canção “Quando o Bloco Sair”, lançada em novembro em homenagem a Ricardo Domingos, batuqueiro que faleceu em decorrência da COVID no início do ano passado. Segundo Souza, o amigo e parceiro de blocos foi uma figura importante, embora anônima, na reconstrução do Carnaval de BH.

“Eu fiz essa música para o Ricardo e resolvi, neste momento de ausências e inúmeras perdas, juntar uma turma, que representa diversos blocos, estender essa homenagem aos demais batuqueiros, foliões e carnavalescos que não estarão presentes no próximo Carnaval”, afirmou.

Cerca de 20 artistas e foliões do carnaval de BH participam no vídeo com Di Souza. Entre eles, Matheus Brant, do “Me Beija que eu sou Pagodeiro”, Heleno Augusto (Havayanas Usadas) e Daniela Ponce de Leon (Bloco Garotas Solteiras).

“Mesmo que hoje seja um dia triste e amanhã também, te guardo dentro do peito, vai com Deus, amém”, diz a letra da música.

O clipe oficial, lançado em 2020, pode ser conferido no canal de Di Souza no YouTube