COVID-19: Ituiutaba reduz atendimentos presenciais nos órgãos públicos

Servidores também farão revezamento no expediente (foto: Reprodução/Prefeitura de Ituiutaba) Em mais uma medida para conter o avanço da COVID-19 na cidade, a Prefeitura de Ituiutaba restringiu os atendimentos presenciais em todos os equipamentos do município do Pontal do Triângulo. O decreto publicado tem validade a partir desta quarta-feira (17/2) e prevê ainda medidas de profilaxia, assepsia, sanitárias e de informação sobre o coronavírus.









meio remoto por toda a administradora direta e indireta. Os requerimentos urgentes da população poderão ser feitos pelo portal da Em geral, o atendimento prestado à população deverá ser feito, prioritariamente, porpor toda a administradora direta e indireta. Os requerimentos urgentes da população poderão ser feitos pelo portal da prefeitura ou pelo telefone (34) 3271-8100.





Da mesma forma, o funcionamento interno da administração direta e indireta deverá ser remoto, podendo ser aplicado o revezamento com escala de servidores, que 50% deverão comparecer ao trabalho das 8h às 13h e os outros 50% deverão comparecer das 13 às 18h.





Servidores idosos, com doenças crônicas e as gestantes têm prioridade no regime de home office.





O texto prevê medidas de profilaxia, assepsia, sanitárias e de informação sobre o Coronavírus. Também é recomendado que reuniões somente contem com a participação de pessoas indispensáveis à tomada de decisões, instrução ou conclusão do expediente. Nos prédios públicos deverão ser mantidas janelas e portas abertas.





Ituiutaba hoje tem 5.856 casos de COVID-19 confirmados e 144 mortes pela doença, além de apenas 4 leitos de UTI vagos.