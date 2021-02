Cuidador de campo de futebol é procurado sob suspeita de molestar menina

O suspeito teria se aproximado da menor com a desculpa de pegar uma pipa que estava caída no chão (foto: Neto Talmeli/Divulgação)

A Polícia Militar (PM) de Uberaba procura cuidador de um campo de futebol, de 51 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 6 anos. Um adolescente de 14 anos contou aos militares que testemunhou o momento em que o homem passou a mão na genitália da vítima. O crime teria acontecido no último sábado (13/2).

Ela alegou que o homem que cuida do campo havia passado a mão e segurado por alguns instantes na região de sua genitália, sendo que, logo em seguida, ela deu um pulo para trás, gritou e correu para lhe contar. O pai da menina relatou à PM que ela estava em um campo de futebol amador da cidade, no Bairro Josa Bernardino I, com outras crianças, brincando, correndo e soltando pipa, quando em determinado momento sua filha correu em sua direção bastante nervosa e aparentando estar com medo.Ela alegou que o homem que cuida do campo havia passado a mão e segurado por alguns instantes na região de sua genitália, sendo que, logo em seguida, ela deu um pulo para trás, gritou e correu para lhe contar.

Além do relato da vítima, um adolescente de 14 anos contou para a PM que o cuidador do campo se aproximou da menor com a desculpa de pegar uma pipa que estava caída no chão e, aproveitando-se da ocasião, passou a mão na genitália dela, segurando a mesma por poucos segundos.



Disse que quando ele viu a cena gritou com o homem para que não fizesse aquilo, tendo o cuidador do campo disfarçado e saído de perto da menor.



Foragido

Ainda conforme o registro policial, uma equipe da PM esteve na casa do suspeito, mas o imóvel estava trancado.



Os militares foram então à residência da irmã do suspeito, que relatou estar afastada dele por não considerá-lo pessoa de boa índole. Afirmou ainda que não sabia o paradeiro do homem.



Os vizinhos do campo onde teria acontecido o crime relataram conhecer o suspeito e disseram ser incomum ele não estar no local no horário em que a equipe policial o procurou.

Desta forma, para a PM ficou claro que o homem fugiu para evitar ser encontrado e responsabilizado pelo crime de estupro de vulnerável.