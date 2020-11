Dois suspeitos de estupro de crianças são presos no interior de Minas

Quantidade de vítimas assusta moradores de Mateus Leme (foto: Prefeitura de Mateus Leme) Bambuí, onde foi cumprido um mandado de prisão contra um homem de 50 anos, suspeito de estuprar uma menina de 7 Dois suspeitos de estupro de vulneráveis foi presos nesta quinta-feira (5), em Bambuí, no Centro-Oeste de Minas, e Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A primeira prisão ocorreu em, onde foi cumprido um mandado de prisão contra um homem de 50 anos, suspeito de estuprar uma menina de 7





Em Mateus Leme, outro mandado de prisão foi cumprido, junto a um de busca e apreensão, que teve como alvo um homem de 33 anos, suspeito de envolvimento no estupro de crianças. Na casa do suspeito, foram apreendidos materiais relacionados a jogos infantis, computadores e celulares.





As investigações apontaram que o suspeito convidava as crianças, moradoras de casas vizinhas à dele, para jogos de computador e para comer guloseimas. Ele se aproveitava para cometer atos libidinosos contra as vítimas, todas menores de 12 anos.





A delegada Lígia Barbieri Mantovani informa que o suspeito não tinha passagem pela polícia. Segundo ela, várias vítimas foram ouvidas e todas descreveram o mesmo modo de agir do suspeito.





Segundo a delegada, a Polícia Civil orienta que as famílias fiquem atentas às mudanças de comportamento nas crianças e denunciem qualquer suspeita de crime.