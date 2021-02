Homem mata companheira com duas facadas nas costas e foge, em BH

(foto: Google Street View/Divulgação )





As imagens da câmera do 'Olho Vivo' foram determinantes para que a polícia conseguissem prender um homem de aproximadamente 40 anos, conhecido por “Baiano”, que matou, com duas facadas nas costas, sua companheira, Gleice Kelly Soares de Oliveira, de 28. O crime aconteceu no final da noite de quinta-feira (11/2), na entrada de um beco na Avenida José Bonifácio, 319, na Pedreira Prado Lopes, no Bairro São Cristóvão. Os dois eram moradores de rua.









Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, as imagens das câmeras mostraram quando o casal estava caminhando e discutindo pela avenida e, no momento em que chegaram à entrada do beco, Baiano arrancou uma faca da cintura e desferiu dois golpes nas costas da mulher.





Quando os militares chegaram ao local, a vítima ainda tinha sinais de vida e foi socorrida, sendo levada para o Hospital Odilon Behrens, onde acabou morrendo alguns minutos depois.





De volta ao local do crime, os policiais militares conseguiram informações sobre Baiano e sobre o casal. Segundo as testemunhas, o autor do crime era tido como um homem violento. Sempre foi morador de rua e pelo seu gênio, acabou expulso de quatro lugares onde morou, na Praça Raul Soares, Minascentro, Praça Rio Branco e da Rua Popular, na Pedreira Prado Lopes.





Além disso, os policiais descobriram que o casal estava junto há alguns anos e que as brigas entre eles eram constantes, a tal ponto de Gleice Kelly ter abortado duas vezes, ambas em consequência de agressões de Baiano.





O caso foi registrado na 4ª DP Noroeste, na Avenida Dom Pedro II, 2180, Carlos Prates. O corpo da mulher foi encaminhado para o IML.