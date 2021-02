Ocupação das UTIs chega ao menor nível desde dezembro em BH

Belo Horizonte deve registrar a marca de 100 mil casos de COVID-19 no próximo boletim, que será divulgado nesta segunda (15/2) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 24/12/2020)

atingiu seu menor nível em todo o ano de 2021 nesta sexta (12/2). Conforme boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, a estatística está em 69,4%, marca que está dentro da fase de alerta, a amarela.

Com isso, BH tem a menor taxa de uso desde o dia 17 de dezembro, quando o balanço da prefeitura trouxe uma ocupação de 61,7%.

As boas notícias não param por aí: o Executivo municipal também registrou queda na ocupação dasdas redes pública e privada: de 47,7% para 47%.

Portanto, o indicador está na fase controlada da escala de risco, a verde, abaixo dos 50%.

O número médio de transmissão por infectado se manteve no mesmo nível do balanço dessa quinta (11/2): 0,94. Portanto, se manteve no estágio de controle, abaixo de 1.

Belo Horizonte registra 99.219 casos confirmados de COVID-19: 2.499 mortes, 4.930 em acompanhamento e 91.790 recuperados. Mais 23 óbitos entraram para o balanço nesta sexta.

Perfil das vítimas

No levantamento por regionais, a Noroeste é a região com maior número de mortes por COVID-19 em BH: 338, 31 a mais a Região Nordeste. Na sequência, aparecem Oeste (294), Barreiro (287), Leste (283), Centro-Sul (276), Venda Nova (261), Pampulha (235) e Norte (218).

Além disso, no total, 1.363 homens perderam a vida para a virose em BH. A quantidade de mulheres mortas é de 1.136.

A faixa etária mais morta pela COVID-19 são os idosos: 83,75% (2.093 no total). Na sequência, aparecem aqueles entre 40 e 59 anos: 14,17% (354).

Há, ainda, 49 óbitos entre 20 e 39 anos (1,96%), um pré-adolescente entre 10 e 14 anos (0,04%) e duas crianças entre 1 e 4 (0,08%).

Ainda conforme o boletim da prefeitura, 97,4% dos mortos apresentavam ao menos uma comorbidade, sendo cardiopatia, diabetes, pneumopatia e obesidade as mais comuns.

Em BH, 64 pessoas morreram com quadros clínicos de COVID-19 sem comorbidade: 53 homens e 11 mulheres. A maioria tinha entre 40 e 59 anos.

Vacinação

O boletim da prefeitura também informou que 76.912 pessoas foram vacinadas na cidade. Dessas, 24.645 receberam a segunda dose e já estão totalmente imunizadas contra a COVID-19.

São 224 pontos diferentes de aplicação da CoronaVac (Instituto Butantan/Sinovac Biotech) e da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford) na cidade, entre hospitais, UPAs, Samu e postos de saúde.

Ainda conforme o levantamento da PBH, a cidade já recebeu 242.220 doses das vacinas: 201.720 do Butantan e 40,5 mil da Fiocruz. Dessas, 197.322 já foram distribuídas.