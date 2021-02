Homem é procurado por esfaquear o sogro após briga por compras

Faca usada no crime foi apreendida pela polícia (foto: Polícia Militar/Divulgação)

A Polícia Militar (PM) de Espera Feliz, na Zona da Mata, está à procura de um homem de 23 anos suspeito de esfaquear o sogro, de 49, na madrugada desta quinta-feira. O crime, segundo a polícia, ocorreu durante uma discussão sobre uma compra de produtos.









Naquele momento, segundo a mulher, o pai ficou exaltado e ameaçou agredi-la. Foi quando o companheiro dela interveio, agredindo o sogro com socos e chutes e, posteriormente, o esfaqueando. As testemunhas pediram para ele parar e tomaram a faca dele. A lâmina do objeto tem 16 centímetros.





Ele sofreu cortes no pescoço, tórax e abdômen. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser levado a um hospital do município de Carangola. A PM não tinha mais informações sobre o estado de saúde dele.





Os militares fizeram buscas pelo suspeito e chegaram até um outro homem, de 27 anos, que acabou assumindo ter o ajudado a fugir e chegou a entrar em um cemitério para despistar a polícia. Esse homem, assim como a filha da vítima, foi detido e levado à delegacia da cidade.