Homem gasta mil reais em prostíbulo e forja assalto para despistar esposa

Para facilitar na busca, os circuitos de câmeras do Olho Vivo e da Estação de Metrô Lagoinha foram acionados, mas nenhum dos equipamentos flagrou o crime e nem a vítima.





O homem foi perguntado novamente sobre o local do crime, mas foi aí que ele entrou em contradição e confessou ter gastado os mil reais em um prostíbulo da Rua Guaicurus. Por ter gastado toda a quantia, um novo programa foi pago pelo rapaz com o seu telefone celular. O falso assalto, então, seria para justificar à esposa sobre o sumiço do valor e do aparelho de comunicação.





Os militares ainda encontraram uma porção semelhante à maconha nas partes íntimas do homem. Ele ficará à disposição das autoridades policiais.

Um homem de 44 anos foi, nesta quarta-feira (10/02), em Belo Horizonte, por. Ele procurou apara relatar umna passarela que liga a rodoviária ao Bairro Lagoinha, na Região Noroeste da capital mineira, mas acabou entrando em contradição e assumiu que queria forjar um crime para despistar a esposa sobre um gasto em umno Centro.