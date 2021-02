Ladrões abrem buraco em parede de banco em BH e levam R$ 90 mil

Militares, ao vistoriarem a agência, descobriram um buraco na parede lateral da sala de vigilância (foto: Polícia Militar/Divulgação)



As polícias militar e civil ainda não têm pistas dos ladrões que roubaram R$ 90.531,93 em dinheiro e diversos equipamentos da agência do Banco Sicoob, na Rua Padre Pedro Pinto, 2.036, em Venda Nova, BH, na madrugada desta quarta-feira (10/02). Os ladrões furaram um buraco na parede para entrar no local.

A descoberta do roubo foi feita pela gerente da agência, que foi a primeira a chegar ao local para o dia de trabalho. Ao abrir a porta principal, encontrou o interior da agência todo revirado. Fo até o fundo do local, onde fica a sala de computadores de vigilância, onde tudo estava bagunçado. Chamou então a Polícia Militar.





Os militares, ao vistoriarem a agência, descobriram um buraco na parede lateral da sala de vigilância, que dá acesso a um lote vago, que está cercado. O buraco tinha sido fechado com uma lona preta, para não chamar a atenção.





Na fiscalização, a gerente descobriu não só o montante de dinheiro roubado - os dois cofres do estabelecimento tinham sido arrombados, assim como o caixa eletrônico estourado. Além disso, os ladrões levaram um tablet, quatro mouses, um modem, quatro câmeras, um equipamento receptor de filmagem. O HD com as imagens das câmeras de segurança também foi levado.





A perícia foi chamada ao local e a ocorrência encerrada na 1ª Delegacia e Polícia de Venda Nova. Até o início da noite desta quarta-feira ninguém tinha sido preso.