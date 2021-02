BH pode ter pancadas de chuva; Norte de Minas e outras regiões sob alerta

Manhã de quinta-feira começou com sol em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







A quinta-feira deve ser de tempo instável na maior parte de Minas Gerais, é o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Belo Horizonte, há previsão de pancadas de chuva. No Norte e Leste de Minas, há alerta para chuvas fortes.





Segundo o boletim do Inmet, o dia na capital será de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A precipitação costuma vir à tarde ou à noite. A mínima hoje ficou em torno de 16°C e a máxima pode chegar aos 30°C.









Nas demais áreas, céu parcialmente nublado a nublado, com pancas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Metropolitana, Central, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.





“Nesta quinta-feira, áreas de instabilidade associadas ao calor e a alta umidade do ar sobre a Região Sudeste deixam o tempo instável e gera nuvens carregadas que causam as típicas pancadas de chuva do verão em todas as regiões de Minas Gerais”, detalha o boletim do Inmet desta quinta-feira.





“Por outro lado, uma massa de ar mais seco começa a ganhar força no Nordeste do Brasil, e diminui chance de chuva significativa nas outras áreas mineiras. As temperaturas não devem sofrer mudanças significativas, assim, o calor volta a se intensificar sobre todas as regiões mineiras e a temperatura máxima deve atingir 35ºC na região do Jequitinhonha e Triângulo Mineiro”, pontua o instituto.