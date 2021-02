Chuvas em MG: Janaúba e Montes Claros têm alagamentos e ruas interditadas

Em Janaúba, alguns trechos de ruas foram interditados (foto: CBMMG/Divulgação ) As fortes chuvas que castigam o Norte de Minas nos últimos dias, causaram problemas em Janaúba e em Montes Claros, onde os bombeiros atenderam dois chamados na manhã desta quarta-feira (10/2).









Em Janaúba, devido às áreas que foram alagadas nas últimas horas, o Corpo de Bombeiros realizou, nesta quarta-feira (10/2), uma série de vistorias. Em decorrência disso, alguns trechos de ruas foram interditados.



(foto: CBMMG/Divulgação )





Um levantamento apontou que muitos dos alagamentos foram provocados pelo acúmulo de lixo e materiais orgânicos nas galerias e o escoamento ineficiente da água.





A Defesa Civil do município utilizou um caminhão equipado com uma bomba de sucção, realizando o escoamento da água nos locais mais críticos. Durante os trabalhos, as guarnições orientaram os moradores a procurar um local seguro para se abrigarem caso volte a chover.

Entupimento em Montes Claros

Em Montes Claros, uma guarnição do Corpo de Bombeiros deslocou-se até o Bairro Sagrada Família, onde aconteceu um represamento de uma grande quantidade de água, ocasionada, provavelmente, por uma manilha que se encontra obstruída ou entupida.





A solução dos bombeiros para amenizar a situação foi fazer a retirada de grande quantidade de água utilizando-se uma bomba de sucção, permitindo que as pessoas que estavam em residências que ficaram ilhadas, tivessem novamente o acesso à rua. Não houve vítimas, apenas danos materiais.





Na Rua Monteiro Lobato, no Bairro Vila Sion II, outro alagamento em que duas residências foram atingidas. Segundo os moradores, devido às fortes chuvas, a água invadiu as duas casas.





Num trabalho conjunto entre o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal, os moradores foram retirados de suas casas, sendo que estas foram isoladas. Os moradores foram transferidos para casas de parentes, uma vez que a área em que estavam é considerada de risco.