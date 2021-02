Temporal alagou casas e ruas e provocou queda de árvores e muros em Betim

Houve vários pontos de alagamentos de vias públicas que forçaram a Prefeitura fechar o trânsito no local (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Quase toda a chuva prevista para o mês de fevereiro na Região Metropolitana de Belo Horizonte caiu na tarde de domingo (7/2). Em Betim não foi diferente e a Defesa Civil registrou 12 ocorrências como quedas de árvores, muro e alagamentos de vias públicas. O volume de chuva registrado teve média de 97mm. As regionais mais atingidas foram PTB, Icaivera, Citrolândia, Petrovale e Centro.

Segundo a assessoria de comunicação, os imóveis estão em processo de demolição e as famílias seguem acolhidas pelo aluguel social. Na Rua Tereza Machado Lage, no Bairro Brasileia, e na Zona Rural houve queda de árvore, sem vítimas. No Beco Itaparica, na Região do Teresópolis, um muro de arrimo caiu. Os engenheiros da Prefeitura se deslocaram até o local e constataram que as 10 famílias vizinhas da área de risco haviam sido removidas das casas há cerca de um ano.Segundo a assessoria de comunicação, os imóveis estão em processo de demolição e as famílias seguem acolhidas pelo aluguel social.

Em alguns pontos da cidade em que foram registrados alagamentos houve a necessidade de bloqueio de vias com criação de desvios temporários para evitar que carros ficassem ilhados, como na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, altura do Bairro Jardim Alterosas. Também houve alagamentos de residências em consequência do transbordamento do Córrego Bandeirinha, na região do Citrolândia.

Os volumes de chuva acumulados no domingo impressionaram até os meteorologistas. Medições do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), indicaram acumulados de 100 mm a 150 mm de chuva em cerca de 12 horas, em diversas áreas da região da Grande Belo Horizonte.



Previsão de mais chuva



A previsão é de mais chuva nesta segunda-feira (8/2) em toda a RMBH com alerta máximo para mais alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamento de rios e córregos.

A circulação de ventos sobre o Brasil nesta segunda-feira (8/2), ainda estará forçando uma grande concentração de umidade sobre a Grande BH e sobre Minas Gerais, de forma geral, mantendo as áreas de instabilidade.



O tempo continua instável, com muita nebulosidade e condições para chuva a qualquer hora. Há risco de chuva forte. As áreas de instabilidade tendem a enfraquecer a partir da terça-feira (9/2), mas todo o estado de Minas Gerais terá pancadas de chuva até o fim da semana.