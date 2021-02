Após vistoria na MG-030, no trecho próximo ao distrito de Lobo Leite, a Defesa Civil de Congonhas constatou que os pontos de ônibus estão danificados e fora das especificações das condições de uso (foto: Claudia Guerra/Arquivo pessoal)

Os 421,6 quilômetros da rodovia MG-060 não têm nenhum ponto de interseção com os 115 quilômetros da rodovia MG-030. Os que eles têm em comum é que são estradas mineiras sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e assustam os motoristas com muitos buracos, em um cenário digno de filme de terror.

“Com o retorno das aulas presenciais em Ouro Branco, meu marido me leva de carro e no percurso, ao desviar de um imenso buraco, ele invadiu a contramão da direção e por pouco, não colidimos com um caminhão que vinha no sentido oposto”.

Segundo Cláudia o episódio foi a gota d’agua para buscar melhorias e a partir disso, foi protocolado um pedido no DER-MG. Ela também solicitou a reforma dos vários pontos de ônibus localizados na rodovia junto à prefeitura de Congonhas.



Inclusive, a professora gravou um vídeo denunciando as condições que encontrou na MG-030, altura do distrito de Lobo Leite, Congonhas.





Condições das rodovias MG-030 e MG-060 causam preocupação e medo



“Eu Me preocupo muito porque são muitas vidas que passam diariamente nesta estrada e vejo que fazem pouco caso. Um jogo de empurra pro outro. Fui à Secretaria Municipal de Obras de Congonhas e disseram que a estrada é estadual e, portanto, não é obrigação do município e sim do estado. E disseram que o problema do ponto de ônibus ia demorar”, contou Cláudia.

Ainda segundo a professora, na estrada, em que circulam caminhões pesados, não há passeio para os pedestres, nem acostamentos. Os pontos de ônibus e as placas de sinalização estão cobertos com mato.

A Defesa Civil de Congonhas, após uma vistoria no trecho próximo ao distrito de Lobo Leite, constatou que os pontos de ônibus estão danificados e fora das especificações das condições de uso.

Em 2 de fevereiro, o laudo foi encaminhado à Secretaria de Obras e posteriormente direcionado ao vice-prefeito da cidade, Paulo Roberto Policarpo.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras já foi realizado todo o levantamento dos dados acerca do ponto de ônibus e os estragos ocorreram devido a um acidente de trânsito.

Ainda segundo a secretaria, construção do novo ponto de ônibus e a limpeza do entorno serão realizados até o final de fevereiro.





Esmeraldas





Buracos na pista representam perigo para os motoristas (foto: Claudia Guerra/Arquivo pessoal) mais perigoso fica na Ponte da Abóbora, próximo ao Bairro Dumaville. Em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte, a MG-060 é o caminho que o aposentado Fabrício Badures faz para ir a Betim. Segundo Fabrício, o trechofica na Ponte da Abóbora, próximo ao Bairro Dumaville.

O aposentado protocolou reclamação no canal de comunicação do DER-MG em 15 de novembro para concertar dois ressaltos na pista da rodovia. Em 17 de novembro, a resposta dada foi de que o DER-MG iria fazer uma vistoria no trecho para verificar a situação e que seriam tomadas providências.

“Já estamos em fevereiro e até hoje nenhum trecho recapeado e o ressalto continua lá. Tem sido um grande desafio dirigir na rodovia, o risco de acidente é grande e já cheguei a ter prejuízos com o meu carro, que estragou”.

Para fazer reclamações e solicitações em estradas mineiras é só entrar no site www.der.mg.gov.br – opção Fale Conosco; aplicativo MG app (selecionar Rodovias e Transportes) e também pelo e-mail atendimento@der.mg.gov.br.

O DER-MG foi procurado, mas não respondeu às perguntas até o fechamento desta reportagem.