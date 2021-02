Ambulante é esfaqueado por colega no Centro de BH após briga por rádio

Um homem de 33 anos foi esfaqueado na manhã desta terça-feira (2/2), no Centro de Belo Horizonte. Ele e o suspeito, de 30 anos, sãoe teriam discutido em função da negociação de umque, segundo a PM, um deles teria ficado devendo o pagamento ao outro.

De acordo com o Major Leonardo Lima, as guarnições teriam feito umapelo hipercentro de BH no início da manhã desta terça e chegaram a abordar o suspeito, para conferir suasUm pouco mais tarde, um homem em situação de rua, que ficava vendendo produtos nos sinais de trânsito, chegou pedindo socorro a uma das viaturas que faz ronda pelo local.