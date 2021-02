Homem é preso após assaltar motorista de app e bater em viatura da PM

Carro levado pelo assaltante foi rebocado (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um homem de 23 anos foi preso suspeito de assaltar um motorista de aplicativo na madrugada desta terça-feira em Santa Luzia, na Grande BH. Ele foi detido após bater de frente com uma viatura da Polícia Militar (PM) enquanto fugia. Ninguém ficou ferido.





A ocorrência começou por volta das 2h, quando uma viatura que estava a caminho do atendimento a uma ocorrência de roubo a residência avisou um Uno branco passando em alta velocidade pelo Bairro Duquesa.









De acordo com a PM, o motorista bateu de frente com uma viatura, e os policiais atiraram contra o veículo, mas o suspeito não foi atingido. Ele acabou se rendendo.





Durante a prisão, os policiais descobriram que o carro havia sido roubado momentos antes. Segundo a PM, o suspeito contou que acionou uma corrida por aplicativo no Bairro Mariquinhas, Região Norte de Belo Horizonte, para o Candelária, em Venda Nova. No entanto, ele mudou a rota e mandou o motorista ir para Santa Luzia.





Já no município vizinho, ele anunciou o assalto e entrou em luta corporal com a vítima, que foi agarrada pelo pescoço e jogada no chão. Após agredir o condutor, ele tomou o carro e fugiu levando também uma bolsa pequena com R$ 110 em dinheiro e três cartões bancários.





Ainda segundo a polícia, o homem ameaçou os militares no momento da prisão. Por causa da batida, ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito, onde recebeu atendimento médico. Depois, foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Santa Luzia.





O dono do carro, de 35 anos, confirmou a versão do assaltante. Ele acrescentou que o criminoso disse que iria para a casa de uma irmã em Santa Luzia. O homem contou que feriu um dos joelhos ao ser agredido pelo assaltante, mas dispensou atendimento médico.